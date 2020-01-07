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В Хабаровском крае младенец умер от переохлаждения на балконе

Женщина оставила ребенка там в 20-градусный мороз

ТАСС, 7 января. Следователи возбудили дело после смерти от переохлаждения грудного ребенка. Его обнаружили на балконе жилого дома в городе Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО).

В понедельник Минздрав Хабаровского края сообщил о том, что 5 января в Николаевске-на-Амуре местная жительница на несколько часов оставила на балконе коляску с грудным мальчиком. По данным синоптиков, в этот день в городе стояли 20-градусные морозы. Младенец замерз насмерть.

"По данному факту [смерть ребенка] следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, следователи провели осмотр места происшествия и изъяли предметы и вещи, имеющие значение для дела. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияХабаровский край
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