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В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком

Женщина ушла из дома вместе с девочкой 3 января и с тех пор не выходит на связь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим маленьким ребенком, а затем пропала вместе с ним. Как сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, она уже несколько дней не отвечает на звонки и не выходит на связь.

"На розыск гражданки и малолетнего ребенка ориентированы наружные наряды полиции", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером в отдел полиции в Выборгском районе Петербурга сообщили о том, что из квартиры на улице Кустодиева несколько дней назад ушла женщина, которая ухаживала за ребенком хозяйки дома. Малолетнюю девочку она взяла с собой и с тех пор не выходит на связь.

Как пояснила полицейским мать ребенка, ее знакомая, ухаживающая за ребенком 2014 года рождения, пропала еще 3 января, однако она не обращала внимание на отсутствие женщины и своей дочери из-за долгого пребывания в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и не обратилась в правоохранительные органы ранее.

Полицейские начали розыск, с матерью ребенка и ее сожителем сотрудники МВД продолжают разбирательство для установления обстоятельств произошедшего.

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