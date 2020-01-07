В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что Кароль Гон обвиняется в лжесвидетельстве. По последним данным, она в настоящее время находится в Ливане вместе со своим супругом.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент не известно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть Японию. Ранее агентство Kyodo сообщало, что Гона якобы вывезли через провинциальный японский аэропорт, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.