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В Тюмени легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

В результате ДТП пострадали семь человек

ТАСС, 7 января. Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в Тюмени в ночь на вторник. В результате ДТП травмы получили семь человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"В 02:15 (00:15 мск) на улице Алебашевской, дом 19, Lada 14-й модели въехала в заднюю часть "Камаза". По предварительным данным, водитель Lada не выдержал безопасную скорость и дистанцию. В машине находились семь человек, все они получили травмы", - сказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

В областном департаменте здравоохранения ТАСС сообщили, что во время оказания медицинской помощи пострадавшим кто-то разбил стекло в машине скорой помощи. Медики вызвали полицию. "В областной клинической больнице №2 оказана помощь шести пациентам, среди которых три ребенка. Две девочки госпитализированы в нейрохирургию, третий ребенок госпитализирован в травматологическое отделение. Женщина госпитализирована в хирургическое отделение, еще двое взрослых направлены на амбулаторное наблюдение. Молодой человек не дождался окончания обследования и покинул стационар", - сказали в департаменте.

Теги
РоссияТюменская область
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