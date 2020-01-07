Число погибших в результате пожара в бытовках в Подмосковье достигло восьми человек

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате пожара в бытовках в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья увеличилось до восьми человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Обнаружены тела еще двоих человек. Таким образом, всего восемь погибших. Предположительно, все они являются гражданами Таджикистана", - сказал источник.

В МЧС подтвердили гибель восьми человек. По данным ведомства, пожар произошел около 05:00 мск на площади 240 кв. м на территории тепличного комплекса. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огнем были охвачены металлокаркасные бытовки", - уточнили в МЧС.

В экстренных службах сообщили, что в бытовках проживали работники-мигранты, точное их количество сейчас выясняется. На данный момент ликвидировано открытое горение, полностью пожар пока не потушен. Там добавили, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

"Не исключено, что возгорание возникло в результате короткого замыкания в электросети из-за обогревательных приборов. Рассматриваются и другие версии пожара", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты. "Устанавливается очаг и причины возникновения возгорания. Планируется назначение и проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", - сообщили в ГСУ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В новость внесены изменения (12:13 мск) - добавлены подробности.