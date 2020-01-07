СК проводит проверку в связи с нападением на врача в больнице в Ржеве

ТАСС, 7 января. Следственным управлением СК РФ по Тверской области начата проверка по сообщению СМИ о нападении на заведующего травматологическим отделением ЦРБ города Ржева. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

Телекомпания "Независимая студия "РиТ" в Ржеве сообщила, что в ночь на 2 января в центральной районной больнице избили заведующего травматологическим отделением Михаила Смелова. По информации СМИ, мужчина, который сопровождал госпитализированную женщину, зашел в кабинет врача и несколько раз ударил его по лицу и голове. Само происшествие не попало в зону действия камер видеонаблюдения.

"Следователем Ржевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится на сайте ведомства.

Мотивы совершенного нападения пока не установлены. После полученной травмы головы врач, по данным СМИ, проходит курс лечения.