В МЧС подтвердили, что погибшие при пожаре в Подмосковье были гражданами Вьетнама

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Погибшие в результате пожара в бытовках в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья, по предварительным данным, были гражданами Вьетнама, они не имели регистрации в России. Об этом сообщил журналистам врио замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

"На пожаре обнаружены тела восьми погибших. Предположительно, они граждане Вьетнама. По нашей информации, они не зарегистрированы", - сказал он. Супруновский подтвердил, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание.

Источник в силовых структурах в свою очередь уточнил ТАСС, что среди погибших - женщина и семеро мужчин. Еще одна женщина доставлена в больницу, ее опрашивают следователи.

В Главном следственном управлении СК по Московской области ТАСС сообщили, что причиной пожара стала неисправность электропроводки, возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электропроводки. По факту смерти восьмерых человек в результате пожара на территории тепличного комплекса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказали в ГСУ.

Следователи осмотрели место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Устанавливаются личности погибших и собственник территории.