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Почти 60% похищенных в России в 2019 году культурных ценностей составляют иконы

Как уточнили в МВД, далее следуют монеты и денежные знаки, их было похищено более 11 тыс.

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Больше половины из 77 тыс. культурных ценностей, похищенных в России за 11 месяцев 2019 года, составляют иконы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос.

"По состоянию на 11 декабря 2019 года на территории РФ похищенными числятся более 77 тыс. предметов, имеющих культурную ценность, - сказали в министерстве. - Среди них иконы составляют около 45 тыс.", - уточнили в МВД. Далее следуют монеты и денежные знаки, их было похищено более 11 тыс., на третьем месте - ордена и медали (более 6 тыс.), также добычей воров стали около 5 тыс. старинных и редких книг.

В МВД напомнили, что самым резонансным преступлением в этой сфере за последнее время стала кража картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве. Похититель Денис Чуприков был приговорен к трем годам колонии.

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Россия
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