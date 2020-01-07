УФСИН опровергло избиение замначальника колонии в Туве за отказ принять несвежую рыбу

ТАСС, 7 января. Управление ФСИН России по Республике Тыва опровергло появившуюся в СМИ информацию об избиении начальником республиканского УФСИН заместителя начальника колонии в Кызыле за отказ принять партию несвежей рыбы.

Как сообщили ТАСС в тувинском УФСИН, "по информации, изложенной сотрудником в видеобращении, проводилась служебная проверка. В ходе проверки факты, озвученные Владимиром Монгушем, не подтвердились". В УФСИН добавили, что региональным управлением Следственного комитета также проводилась проверка, по итогам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении начальника УФСИН.

В появившемся в интернете видеообращении бывший замначальника колонии №1 в Кызыле Владимир Монгуш заявил, что летом 2018 года он отказался принять партию свежемороженой рыбы, приобретенную более чем за 1 млн рублей для приготовления пищи заключенным, поскольку более половины рыбы было испорчено. После этого, утверждает Монгуш, у него начались проблемы на работе, а ровно год назад, 7 января 2019 года, в овощехранилище колонии начальник УФСИН Дмитрий Обломий потребовал объяснить, почему подмерз картофель, после чего ударил его по голове и принялся таскать его по складу и оскорблять, сорвав погоны. Монгуш утверждает, что попал в больницу с сотрясением головного мозга, а в июне прошлого года уволился.

В УФСИН по Тыве также добавили, что "речная рыба в ФКУ ИК-1 не поставлялась в связи с достаточным запасом рыбной продукции в учреждении".