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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

СМИ: три иностранца помогли Карлосу Гону сбежать из Японии

По данным Kyodo, Гон встречался с тремя мужчинами в одном из отелей в Токио

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Три иностранных гражданина помогали бывшему главе франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону совершить побег из Японии, где он находился под домашним арестом. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

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Ранее сообщалось о двух гражданах США, причастных к организации побега Гона. Национальность третьего мужчины на данный момент устанавливается. Kyodo отмечает, что Карлос Гон встречался с тремя мужчинами в одном из отелей в Токио.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент не известно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть Японию. Ранее агентство Kyodo сообщало, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.

Теги
ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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