{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нагорно-карабахский конфликт

Азербайджанский пограничник погиб при обстреле на границе с Арменией

Пограничник Фарзали Фарзалиев был убит выстрелом из снайперской винтовки

БАКУ, 7 января. /ТАСС/. Азербайджанский пограничник погиб на границе с Арменией в результате обстрела с противоположной стороны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана.

"Вооруженные подразделении Армении грубо нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения на азербайджано-армянской госгранице. 7 января в 14:56 [13:56 мск] в направлении села Гушчу Айрым Газахского района выстрелом из снайперской винтовки был убит пограничник Фарзали Фарзалиев", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на место происшествия выехали начальник Госпогранслужбы Эльчин Гулиев и другие высокопоставленные офицеры, вместе с Военной прокуратурой республики принимаются необходимые меры.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.

Теги
АзербайджанАрменияНагорно-карабахский конфликт
Реклама на ТАСС
Суд в Эстонии отказал в УДО осужденному за шпионаж россиянину
Кроме того, суд постановил, что Алексей Васильев должен также заплатить судебные издержки в размере €166,80
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС