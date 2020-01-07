Азербайджанский пограничник погиб при обстреле на границе с Арменией

БАКУ, 7 января. /ТАСС/. Азербайджанский пограничник погиб на границе с Арменией в результате обстрела с противоположной стороны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана.

"Вооруженные подразделении Армении грубо нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения на азербайджано-армянской госгранице. 7 января в 14:56 [13:56 мск] в направлении села Гушчу Айрым Газахского района выстрелом из снайперской винтовки был убит пограничник Фарзали Фарзалиев", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на место происшествия выехали начальник Госпогранслужбы Эльчин Гулиев и другие высокопоставленные офицеры, вместе с Военной прокуратурой республики принимаются необходимые меры.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.