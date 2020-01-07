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В Пакистане произошел взрыв

Жертвами взрыва в Кветте стали два человека

ИСЛАМАБАД, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере два сотрудника приграничного корпуса Пакистана погибло, 14 получили ранения в результате взрыва в Кветте. Об этом во вторник сообщает телеканал Geo TV.

По предварительной информации самодельное взрывное устройство было заложено в припаркованный мотоцикл. Целью нападавших являлась машина сотрудников приграничного корпуса Пакистана. В результате взрыва были выбиты стекла в близлежащих постройках, а также загорелось несколько припаркованных мотоциклов.

"Антигосударственные элементы пытаются саботировать закон и порядок в стране, - прокомментировал инцидент министр внутренних дел Белуджистана Зияулла Ланговэ. - Правоохранительные органы должны предпринять все необходимые действия для предотвращения подобных инцидентов".

Теги
Пакистан
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