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Число пострадавших в ДТП во Владимирской области увеличилось до восьми человек

Два человека госпитализированы

ТАСС, 7 января. Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Hyundai Getz и Hyundai Solaris 7 января в городе Александрове Владимирской области. Двое из пострадавших госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла, когда водитель Hyundai Getz выехал на улицу Гагарина, попытался перестроиться из правого в левый ряд движения.

"По уточненным данным, пострадали восемь человек - трое в Hyundai Getz, и пятеро - в Hyundai Solaris, в том числе - двое детей 2009 и 2011 годов рождения. На данный момент два человека находятся в больнице, и шестеро пострадавших направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что у одного из детей диагностирован ушиб лица, у второго, предположительно, произошел закрытый перелом пальцев руки.

По факту аварии проводится проверка, добавили в пресс-службе.

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