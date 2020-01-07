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В Москве обнаружили гранату рядом с ветеринарным центром академии Скрябина

По данным источника в экстренных службах, к месту происшествия прибыли саперы

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Прохожие обнаружили во вторник гранату возле здания ветеринарного центра академии имени К. И. Скрябина на Мичуринском проспекте в столице. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу Мичуринский проспект, дом 8 строение 2 обнаружена боевая граната без взрывателя. К месту происшествия прибыли саперы. Сотрудники полиции также приехали на место происшествия для того, чтобы установить, как оказалась граната около этого здания", - сказал собеседник агентства.

Как следует из открытых источников, по адресу Мичуринский проспект 8 строение 2 находится ветеринарный центр академии имени К. И. Скрябина.

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