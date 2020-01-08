"Международные авиалинии Украины" не могут подтвердить факт крушения их самолета

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не располагает информацией о возможном крушении ее пассажирского лайнера Boeing-737 после вылета из Тегерана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель авиакомпании в среду.

"Никакой информации по этому поводу к нам не поступало", - отметил он. При этом представитель авиакомпании добавил, что "рейс из Тегерана вылетел по расписанию, однако другой информации не видно".

В украинском Международном аэропорту "Борисполь" корреспонденту ТАСС также не смогли подтвердить факта крушения самолета МАУ.

"У нас последняя информация от авиакомпании о том, что рейс ожидается в 08:10 (09:10 мск - прим. ТАСС)", - сказала представитель аэропорта. При этом на табло "Борисполя" рейс из Тегерана действительно продолжает оставаться в разделе "Прилет" в статусе "Ожидается в 08:10".

Ранее появились сообщения, что самолет МАУ разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности.