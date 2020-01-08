Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

В Иране разбился Boeing-737 "Международных линий Украины". На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
- Самолет потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана, сообщает Reuters.
- Boeing направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.
- По информации агентства Fars, авария произошла из-за технической неисправности.
- На место крушения были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.
- В МИД Украины сообщили, что пассажиры и экипаж погибли.
- В концерне Boeing изучают информацию о крушении в Иране украинского самолета его производства.
- Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец Boeing-737. Как отмечается, черный ящик нашли в окрестностях Тегерана, его передали правоохранительным органам.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших. Он прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев.