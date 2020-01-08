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Крушение Boeing-737 в Тегеране
Обновлено 

Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

Его передали правоохранительных органам

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737, разбившегося в среду в Тегеране. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

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Отмечается, что черный ящик был найден в окрестностях иранской столицы и передан правоохранительным органам страны.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Как сообщила консульская служба украинского МИД, пассажиры рейса и экипаж погибли.
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Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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