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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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МИД Украины подтвердил, что при крушении Boeing-737 в Тегеране никто не выжил

По данным консульской службы ведомства, все пассажиры и члены экипажа погибли

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Пассажиры и экипаж украинского самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана, погибли. Об этом в среду сообщили в МИД Украины.

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"Пассажиры рейса и экипаж погибли", - говорится в сообщении консульской службы МИД Украины в Facebook.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил агентству Reuters информацию, что все члены экипажа и пассажиры упавшего самолета погибли.

По информации консульской службы МИД Украины, открыта горячая линия и создана специальная кризисная группа.

Теги
УкраинаИранПристайко, Вадим ВладимировичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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