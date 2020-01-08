МИД Украины подтвердил, что при крушении Boeing-737 в Тегеране никто не выжил

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Пассажиры и экипаж украинского самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана, погибли. Об этом в среду сообщили в МИД Украины.

На эту тему

"Пассажиры рейса и экипаж погибли", - говорится в сообщении консульской службы МИД Украины в Facebook.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил агентству Reuters информацию, что все члены экипажа и пассажиры упавшего самолета погибли.

По информации консульской службы МИД Украины, открыта горячая линия и создана специальная кризисная группа.