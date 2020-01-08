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Из квартиры на севере Москвы украли деньги и украшения на сумму 1,6 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Неизвестный украл из квартиры на Петрозаводской улице на севере Москвы деньги в валюте и ювелирные украшения на сумму около 1,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где совершил кражу денежных средств в сумме €10 тыс., $2100, 20 тыс. рублей и ювелирных изделий, принадлежащих замдиректора фирмы и его жене. Материальный ущерб составил около 1,6 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже особо крупном размере (ч. 4 ст. 158").

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