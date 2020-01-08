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Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Саратове

СК проводит проверку

САРАТОВ, 8 января. /ТАСС/. Пожар в многоэтажном доме произошел в Саратове в ночь на 8 января, в результате погибли два человека, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины на пожаре в Ленинском районе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что, по предварительным данным, в квартире пятиэтажного дома на Моторной улице обнаружены тела 50-летнего мужчины и 43-летней женщины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские исследования для определения точной причины смерти погибших.

Теги
РоссияСаратовская область
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