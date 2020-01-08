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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Посольство РФ: в разбившемся в Иране самолете не было дипломатов и строителей АЭС "Бушер"

В дипмиссии уточняют информацию о жертвах авиакатастрофы

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Российские дипломаты и строители АЭС "Бушэр" не находились на борту разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

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"По нашей информации, сотрудников и строителей АЭС "Бушер", как и сотрудников посольства РФ, среди пассажиров не было", - сказал он.

В среду авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находилось около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все они погибли.

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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