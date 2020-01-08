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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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В посольстве Украины пока исключили версию теракта в отношении упавшего в Иране самолета

Причиной катастрофы могли стать проблемы с двигателем

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Версия теракта в отношении разбившегося в аэропорту Тегерана украинского самолета в настоящее время не рассматривается. Как сообщило в среду посольство Украины в Иране, причиной катастрофы могли стать проблемы с двигателем.

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"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что, согласно данным компании "Международные авиалинии Украины", на этот рейс приобрели билеты 168 пассажиров. Сейчас выясняется, были ли среди них украинские граждане. Также на борту находились девять членов экипажа - граждан Украины.

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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