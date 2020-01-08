{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Компания Malaysia Airlines сообщила о прекращении полетов над территорией Ирана

Авиалинии Сингапура также заявили о том, что изменят маршруты своих самолетов в воздушном пространстве Ирана

СИНГАПУР, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания Malaysia Airlines объявила в среду об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана. Об этом говорится в заявлении национального авиаперевозчика Малайзии.

На эту тему
Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

"В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства", - указывается в сообщении. Кроме того, в нем отмечается, что "полеты в Европу и ряд других городов не осуществляются над территорией Ирака".

С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Как в свою очередь сообщил в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран в ночь на среду нанес ракетные удары в Ираке по меньшей мере по двум объектам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля.

Теги
ИранМалайзияРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Реклама на ТАСС
Крушение Boeing-737 в Тегеране
Россиян среди жертв авиакатастрофы в Тегеране нет, погибли два гражданина Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС