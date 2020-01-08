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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Москалькова выразила соболезнования украинской коллеге в связи с авиакатастрофой в Иране

Уполномоченный по правам человека в России также выразила соболезнования иранскому омбудсмену

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования своей украинской коллеге Людмиле Денисовой в связи с авиакатастрофой в Иране.

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"Выражаю искренние соболезнования всем гражданам Украины, родным и близким погибших в связи со страшной трагедией - авиакатастрофой, унесшей жизни людей. Скорблю вместе с вами", - говорится в телеграмме российского омбудсмена, текст которой распространила в среду ее пресс-служба.

Кроме того, Москалькова выразила соболезнования омбудсмену Ирана, передав слова скорби и поддержки семьям, родным и близким погибших.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. По данным МВД Украины, на борту находилось 180 человек, все они погибли.

Теги
ИранРоссияКрушение Boeing-737 в Тегеране
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