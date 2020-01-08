"Международные авиалинии Украины" приостановили рейсы в Тегеран на неопределенный срок

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок в связи с крушением своего самолета. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сообщила пресс-служба компании в Facebook. В МАУ заверили, что делают все возможное для выяснения причин авиакатастрофы.

"Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет производства 2016 года, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года", - уточнила авиакомпания, добавив, что самолет в среду "исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана".

В МАУ заверили, что по факту катастрофы "будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на Украине".