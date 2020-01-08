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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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Руководство МАУ: вероятность ошибки экипажа при крушении самолета в Тегеране минимальна

Разбившийся "самолет был одним из лучших", заверил президент авиакомпании

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Руководство авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявляет о полной исправности своего пассажирского самолета, который в среду потерпел крушение в Тегеране, а также утверждает, что вероятность ошибки в действиях экипажа минимальная. Об этом представители компании сообщили в среду журналистам на брифинге.

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"Воздушное судно было исправно", - заявил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхнэ. Он подчеркнул, что разбившийся "самолет был одним из лучших", а техническое обслуживание судна прошло 6 января. Представители авиакомпании исключили версию ошибку пилотов, отметив, что "самолет набрал 2400 метров высоты, и ошибка экипажа минимальная".

"Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию всех экипажей", - подчеркнул Дыхнэ.

В то же время топ-менеджеры МАУ признали, что не могут строить версии относительно крушения самолета до получения результатов официального расследования. "Компания не имеет права разрабатывать собственные версии", - признал президент МАУ.

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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