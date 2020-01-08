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Крушение Boeing-737 в Тегеране
Обновлено 

Посольство: россиян среди жертв авиакатастрофы в Тегеране нет

Погибли граждане семи стран

ТАСС, 8 января. Граждан РФ не было на борту упавшего в аэропорту Тегерана украинского самолета. Об этом в среду сообщает посольство РФ в Иране на своей странице в Facebook.

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"По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера Boeing 737 авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии", - говорится в сообщении.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился после взлета в Тегеране.

По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании погибли в результате катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, общее число погибших составило 176 человек.

Теги
УкраинаИранРоссияПристайко, Вадим ВладимировичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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