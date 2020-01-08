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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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"Международные авиалинии Украины" подтвердили информацию о 176 погибших в авиакатастрофе

Большинство пассажиров потерпевшего крушение лайнера были транзитными, сообщил президент авиакомпании

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Глава компании "Международные авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхнэ подтвердил, что в результате крушения украинского самолета в Тегеране погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров.

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"Погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров", - сказал он в среду на брифинге журналистам. Дыхнэ уточнил, что россиян среди жертв авиакатастрофы нет. "Среди погибших пассажиров - двое граждан Украины", - отметил он, добавив, что остальные являются гражданами третьих стран.

Он также отметил, что большинство пассажиров были транзитными. "На борту было мало украинцев за счет того, что много пассажиров планировали лететь [транзитом] из аэропорта Борисполь (расположен под Киевом - прим. ТАСС), так как этот рейс коннектился почти со всеми европейскими рейсами", - пояснил Дыхнэ.

В среду авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все они погибли. Как сообщало иранское агентство Fars, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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