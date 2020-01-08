Глава Минобороны ФРГ осудила авиаудар Ирана по объектам США в Ираке

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Германия призывает Иран отказаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и осуждает удар по объектам США в Ираке. Об этом заявила в среду министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала ARD .

"От лица федерального правительства могу сказать, что мы ни в коем случае не приемлем данную агрессию", - сказала она. По ее словам, нельзя допустить, чтобы насилие продолжалось. "В первую очередь от Ирана зависит, чтобы не было дополнительной эскалации, поэтому призыв касается в особенности Тегерана", - добавила министр.

Крамп-Карренбауэр отметила, что немецкие солдаты в результате ударов Ирана не пострадали. При этом, как сказала министр, после переброски трех десятков немецких солдат из Ирака в Кувейт и Иорданию не исключены дальнейшие передислокации.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум военным объектам, которые использовали США. Согласно его данным, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом якобы было использовано более десятка ракет.