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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Глава Минобороны ФРГ осудила авиаудар Ирана по объектам США в Ираке

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что именно от Ирана зависит недопущение дальнейшей эскалации

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Германия призывает Иран отказаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и осуждает удар по объектам США в Ираке. Об этом заявила в среду министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала ARD.

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"От лица федерального правительства могу сказать, что мы ни в коем случае не приемлем данную агрессию", - сказала она. По ее словам, нельзя допустить, чтобы насилие продолжалось. "В первую очередь от Ирана зависит, чтобы не было дополнительной эскалации, поэтому призыв касается в особенности Тегерана", - добавила министр.

Крамп-Карренбауэр отметила, что немецкие солдаты в результате ударов Ирана не пострадали. При этом, как сказала министр, после переброски трех десятков немецких солдат из Ирака в Кувейт и Иорданию не исключены дальнейшие передислокации.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум военным объектам, которые использовали США. Согласно его данным, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом якобы было использовано более десятка ракет.

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Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

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СШАИранГерманияРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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