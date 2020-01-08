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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Эксперт: раскручивание конфликта с Ираном подорвет шансы Трампа на переизбрание

По мнению эксперта РИСИ Владимира Фитина, ответ Ирана может привести к большим жертвам среди американских военных

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Перерастание американо-иранского противостояния в полномасштабный вооруженный конфликт невыгодно президенту США Дональду Трампу, поскольку это подорвет его шансы на переизбрание на второй срок, Иран также не заинтересован в эскалации противоборства. Такое мнение в среду в беседе с корреспонденту ТАСС выразил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

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"США в преддверии предвыборной кампании, и намерения Трампа - все-таки переизбраться на второй срок. Иран - это не жертвенный агнец, его ответ будет существенным и может привести к большим жертвам среди американских военных, не говоря уже об инфраструктуре, - отметил Фитин. - Это может сильно подорвать шансы Трампа на переизбрание, поскольку демократы в Конгрессе уже сейчас резко критикуют его действия по устранению Касема Сулеймани".

При этом эксперт уверен, что ни одна из сторон противоборства не хочет доводить ситуацию до полномасштабных боестолкновений, и Тегеран понимает, сколь серьезная сила ему противостоит и каковы могут быть последствия военного конфликта.

В то же время аналитик, вопреки звучавшим в СМИ предположениям, полностью исключил вероятность применения американцами ядерного оружия против иранцев. "Какие ядерные удары, военная машина США настолько сильнее иранской, что просто нет основания применять ядерное оружие, создавать подобный инцидент и резко повышать волну антиамериканских настроений", - продолжил собеседник агентства.

В заключение Фитин обратил внимание на то, что, если ситуацию не удастся стабилизировать, нельзя исключать атаки Ирана против военных баз США в других государствах ближневосточного региона, в частности в Израиле.

Обострение между Ираном и США

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Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, в ночь на среду Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

Теги
СШАИранРоссияРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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