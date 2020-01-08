Эксперт: раскручивание конфликта с Ираном подорвет шансы Трампа на переизбрание

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Перерастание американо-иранского противостояния в полномасштабный вооруженный конфликт невыгодно президенту США Дональду Трампу, поскольку это подорвет его шансы на переизбрание на второй срок, Иран также не заинтересован в эскалации противоборства. Такое мнение в среду в беседе с корреспонденту ТАСС выразил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"США в преддверии предвыборной кампании, и намерения Трампа - все-таки переизбраться на второй срок. Иран - это не жертвенный агнец, его ответ будет существенным и может привести к большим жертвам среди американских военных, не говоря уже об инфраструктуре, - отметил Фитин. - Это может сильно подорвать шансы Трампа на переизбрание, поскольку демократы в Конгрессе уже сейчас резко критикуют его действия по устранению Касема Сулеймани".

При этом эксперт уверен, что ни одна из сторон противоборства не хочет доводить ситуацию до полномасштабных боестолкновений, и Тегеран понимает, сколь серьезная сила ему противостоит и каковы могут быть последствия военного конфликта.

В то же время аналитик, вопреки звучавшим в СМИ предположениям, полностью исключил вероятность применения американцами ядерного оружия против иранцев. "Какие ядерные удары, военная машина США настолько сильнее иранской, что просто нет основания применять ядерное оружие, создавать подобный инцидент и резко повышать волну антиамериканских настроений", - продолжил собеседник агентства.

В заключение Фитин обратил внимание на то, что, если ситуацию не удастся стабилизировать, нельзя исключать атаки Ирана против военных баз США в других государствах ближневосточного региона, в частности в Израиле.

Обострение между Ираном и США