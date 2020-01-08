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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Обнаружен второй черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

Бортовой самописец был найден командой спасателей

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Иранская сторона обнаружила второй бортовой самописец разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737. Об этом в среду заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Реза Джафарзаде.

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"Второй черный ящик самолета Boeing 737 был обнаружен командой спасателей", - цитирует его агентство Fars.

В среду авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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