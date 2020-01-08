Полеты украинских авиакомпаний над Ираном приостановлены

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Правительство Украины приостановило полеты всех украинских авиакомпаний над территорией Ирана. Об этом в среду заявил журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиапространстве Ирана", - сказал Гончарук на брифинге в связи с катастрофой украинского самолета в Тегеране. Он добавил, что до момента происшествия Украина не видела предпосылок для принятия такого решения.

Гончарук подчеркнул, что до момента получения официальных результатов о причинах трагедии говорить о них не имеет смысла, а любые версии назвал "манипуляцией". В то же время он выразил уверенность, что "официальные причины будут выяснены довольно быстро".

По словам главы правительства, Украина заинтересована в прозрачном расследовании происшествия и настаивает на международной помощи. "Мы, безусловно, будем требовать, чтобы расследование проводилось в максимально публичной площади, чтобы все международные организации, которые способны усилить доверие к расследованию, было привлечены", - заявил Гончарук. Он добавил, что сейчас украинская сторона проводит консультации с международными организациями по вопросу сотрудничества при расследовании авиакатастрофы.

В свою очередь, посольство Украины в Иране изменило текст сообщения о крушении самолета Boeing 737 в Тегеране. В новой редакции сообщения посольство объявило, что причины авиакатастрофы расследует спецкомиссия, а все версии крушения самолета украинской авиакомпании, озвученные другими источниками, являются неофициальными. "Информация относительно причин авиакатастрофы выясняет комиссия. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер", - указывается в сообщении посольства в Facebook. Изменения в тексте сообщения коснулись той части, в которой говорилось о возможных причинах авиакатастрофы. В изначальной версии заявления, которое вскоре удалили, указывалось, что теракт как версия произошедшего исключается, а крушение самолета произошло по техническим причинам.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который совершал рейсовый полет из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли.