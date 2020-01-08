Генпрокуратура Украины завела дело по факту крушения самолета в Тегеране

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело с целью выяснения причин катастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране. Об этом в среду сообщила пресс-служба офиса.

"Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране", - сказано в сообщении.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке завести уголовное дело по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране, а также провести проверку летной годности всего гражданского флота в стране.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который совершал рейсовый полет из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли.