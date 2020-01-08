Испания переводит в Кувейт часть своих войск, дислоцированных в Ираке

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности вице-премьера Испании Кармен Кальво заявила в среду, что Испания по соображениям безопасности переводит в Кувейт часть своих войск, дислоцированных в Ираке.

"Те [военнослужащие], кто находился в более рискованном положении, уехали в Кувейт", - передает ее слова агентство Reuters со ссылкой на канал RTVE.

Иран в среду нанес ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным объектам в Ираке. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом якобы было использовано более десятка ракет.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.