{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Испания переводит в Кувейт часть своих войск, дислоцированных в Ираке

По данным испанских властей, уехали те, кто подвергался наибольшему риску

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности вице-премьера Испании Кармен Кальво заявила в среду, что Испания по соображениям безопасности переводит в Кувейт часть своих войск, дислоцированных в Ираке.

На эту тему
Как развивался конфликт между США и Ираном

"Те [военнослужащие], кто находился в более рискованном положении, уехали в Кувейт", - передает ее слова агентство Reuters со ссылкой на канал RTVE.

Иран в среду нанес ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным объектам в Ираке. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом якобы было использовано более десятка ракет.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

Теги
ИракИспанияРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Реклама на ТАСС
Крушение Boeing-737 в Тегеране
Киев опубликовал список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Тегеране
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, 10 подданных Швеции, четыре гражданина Афганистана, три гражданина ФРГ и три подданных Великобритании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС