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В Самаре из ТЦ эвакуировали 50 человек из-за короткого замыкания

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 8 января. Короткое замыкание без последующего горения произошло в торговом центре "ЦУМ Самара", в целях безопасности оттуда были эвакуированы 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 12:52 мск. "В 12:57 мск по прибытии пожарных к месту вызова было установлено, что в коридоре первого этажа здания на потолке произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Самостоятельно здание покинули 50 человек, детей [среди них] нет", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, жертв и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 48 человек и 12 единиц техники.

Теги
РоссияСамарская область
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