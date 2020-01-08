В Белгороде из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок

ТАМБОВ, 8 января. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка, оставшаяся без присмотра взрослых, погибла после падения из окна квартиры в многоэтажном доме на улице Гостенской в Белгороде. По данному факту следователи начали проверку, сообщается на сайте СК России.

"По предварительным данным, днем 8 января, находясь дома без присмотра родителей, четырехлетняя девочка выпала из открытого окна квартиры. От полученных травм ребенок скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, ведется опрос очевидцев и свидетелей.