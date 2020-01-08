Киев опубликовал список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Тегеране

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Украины опубликовало список пассажиров, которые погибли в среду при крушении самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране.

Список размещен на странице министерства в Facebook. В нем перечислены все находившиеся в момент катастрофы на борту пассажиры.

Ранее Мининфраструктуры опубликовало список членов экипажа разбившегося лайнера. Среди них три пилота и шесть бортпроводников, из которых четыре женщины и пять мужчин.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в Twitter, что среди погибших 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа), 10 подданных Швеции, четыре гражданина Афганистана, три гражданина ФРГ и три подданных Великобритании.