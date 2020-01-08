Расшифровка самописцев украинского самолета будет проходить в Иране

ТАСС, 8 января. Расшифровка данных бортовых самописцев разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 будет проходить в Иране уполномоченными организациями. Об этом сообщил в среду начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране", - цитирует чиновника агентство ISNA.

Руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, как ранее сообщило агентство Mehr, также указал, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне. "Данные будут изучаться в нашей стране, нашими организациями. Но представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе", - сказал он.