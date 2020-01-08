СК просит передать из полиции дело о стрельбе и избиении подростка в Москве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Следователи инициировали передачу для расследования в СК уголовного дела по факту избиения подростка и стрельбы в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение ГСУ СК по Москве", - сказал собеседник агентства.

Следователи намерены провести комплекс следственных действий с напавшим на ребенка мужчиной.

В среду в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что 5 января в Басманном районе неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в лицо подростку, после чего причинил ему телесные повреждения. 6 января он был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").