На севере Москвы горит бытовочный городок на площади 600 кв. м

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Бытовочный городок горит на севере Москвы на площади 600 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По адресу: Лихоборская набережная, дом 5, строение 2, по предварительной информации, происходит загорание двухъярусного бытовочного городка. Примерная площадь пожара - 600 кв. м, сведения о пострадавших не поступали", - сообщили в МЧС.

Общая площадь городка составляет 1 тыс. кв. метров. С места пожара спасены два человека, сейчас их осматривает бригада скорой помощи. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили ТАСС в столичном главке МЧС, пожар локализован.