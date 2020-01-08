В Москве Росгвардия задержала за праздники около 200 человек по подозрению в преступлениях

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Около 200 человек задержаны в Москве в новогодние праздники сотрудниками Росгвардии по подозрению в преступлениях, также задержаны два человека, которые находились в федеральном розыске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В период с 1 по 8 января столичные росгвардейцы задержали около 200 человек по подозрению в совершении преступлений, а также двоих граждан, находившихся в федеральном розыске", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ежесуточно более 450 экипажей групп задержаний вневедомственной охраны патрулировали улицы города. "Всего за период новогодних праздников сотрудниками вневедомственной охраны было отработано свыше 3,7 тыс. сигналов "тревога" с охраняемых объектов и квартир. Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы проверили более 70 охранных организации, задействованных в охране общественного порядка при проведении праздничных мероприятий", - отметили в главке.