Украинским авиакомпаниям запретили с 9 января полеты в Иран и Ирак

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Украина запретила своим авиакомпания совершать рейсы в Иран и Ирак с четверга в связи с катастрофой пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране. Об этом в среду сообщило государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

"Украинские авиакомпании должны приостановить полеты в Иран и Ирак с начала суток 9 января 2020 года до выяснения причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS 752", - сказано на странице предприятия в Facebook. При этом уточняется, что такое решение было принято Государственной авиационной службой Украины.

В "Украэрорухе" напомнили, что до сих пор Иран не выдал запрет на полеты гражданских самолетов международных авиалиний в воздушном пространстве страны. "Закрытие или ограничение использования воздушного пространства той или иной страны - компетенция государства, под суверенитетом которой находится это воздушное пространство", - подчеркнули на предприятии. При этом добавили, что "авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе", однако "авиационные власти стран мира уже пересматривают рекомендации по полетам национальных перевозчиков в Иран, Ирак, страны Персидского и Оманского заливов".

По данным украинских СМИ, в последнее время между Украиной и Ираком выполнялись полеты гражданской авиации, однако они осуществлялись только на самолетах авиакомпании "Иракские авиалинии".

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", который совершал рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января возле аэропорта имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.