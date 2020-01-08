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Число жертв в результате взрыва газа в Казахстане выросло до двух

Получившая тяжелые травмы женщина умерла в больнице

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Пожилая женщина, которая получила в среду тяжелые травмы в результате взрыва газа в жилом доме в городе Каскелен Алма-Атинской области, умерла. Об этом рассказал в эфире телеканала "Хабар 24" врач-травматолог Жамбыл Бердалиев.

Как ранее сообщил комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, ребенок 2009 года рождения погиб на месте происшествия, в больницу доставили семь человек, в том числе троих детей.

"Общее число пострадавших - шесть человек. Состояние их удовлетворительное. У троих диагностированы черепно-мозговые травмы. Вызван из города нейрохирург. Одна из пациентов поступила в тяжелом состоянии. Она скончалась в больнице", - сказал Бердалиев.

Как уточнил официальный представитель департамента по ЧС Алма-Атинской области Азамат Журтбаев, в ДЧС региона изначально поступило сообщение о запахе газа. "По прибытии на место вызова было установлено, что произошла вспышка газовоздушной смеси на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадали пять квартир", - указал он.

Жителей дома эвакуировала противопожарная служба, акимат (администрация) Каскелена организовал временное проживание для нуждающихся. Причина взрыва устанавливается.

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