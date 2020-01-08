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В ДТП в Петербурге пострадали четыре человека

Среди пострадавших есть ребенок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Автомобили Hyundai Solaris "Яндекс. Такси" и Lada Granta столкнулись в среду в Кировском районе Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2016 года рождения, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, в Кировском районе Петербурга в 16:10 мск на пересечении [улицы] Маршала Казакова и [улицы] Доблести водитель автомобиля Hyundai Solaris "Яндекс. Такси" <…> при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta, в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении управления.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали водитель и пассажир Lada, а также пассажиры такси: мужчина и мальчик 2016 года рождения. Все получили травмы легкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

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