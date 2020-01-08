Сообщения об угрозе взрыва гостиницы "Украина" и школ в Москве оказались ложными

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Все анонимные сообщения об угрозе взрыва в гостинице "Украина" (Radisson Collection) в центре Москвы и трех школах оказались ложными. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили здания, никаких взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено. Угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду неизвестный "заминировал" три школы на востоке, на западе и на юге Москвы, а также гостиницу "Украина".

В декабре 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступали в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверяли все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.