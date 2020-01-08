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В Нарьян-Маре из-за аварии отключили водоснабжение во всем городе

Произошла утечка на улице Ленина, точное место аварии пока не определено

ТАСС, 8 января. Административный центр Ненецкого автономного округа город Нарьян-Мар остался вечером в среду без воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"От воды отключен полностью весь город, утечка на улице Ленина, 20. Сейчас откачивают воду, место аварии пока не определено", - сказали в пресс-службе. В городе работают пять колонок, куда вода поступает из скважин.

В Нарьян-Маре проживают около 25 тыс. человек. По данным Севгидромета, в городе сейчас минус 2 градуса.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
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