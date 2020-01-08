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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Reuters: западные спецслужбы считают неисправность причиной крушения украинского Boeing

Источник в спецслужбах Канады сообщил, что имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета

ТАСС, 8 января. Западные разведывательные службы считают, по итогам предварительного расследования, техническую неисправность вероятной причиной катастрофы украинского авиалайнера в Иране.

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Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады.

По данным собеседника агентства, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

8 января авиалайнер Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Среди них были 63 гражданина Канады.

Теги
КанадаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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