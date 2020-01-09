{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Австралии

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Такие данные приводит пресс-служба университета Сиднея. В свою очередь отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии оценивает число погибших животных в 1,25 млрд особей
Описание
© AP Photo/Rick Rycroft

СИДНЕЙ, 9 января. /ТАСС/. Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров. Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала в ночь на четверг пресс-служба университета Сиднея, ученый из которого руководил исследованием.

На эту тему
"Давайте молиться о дожде". В сети делятся фото и видео мощных лесных пожаров в Австралии

"Профессор Крис Дикман пересмотрел более раннюю оценку количества животных, погибших в лесных пожарах в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь в штате Новый Южный Уэльс с 480 млн до более чем 800 млн животных. Ожидается что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных", - говорится в сообщении пресс-службы.

Исследование проводилось на основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу за 2007 год. Используя в качестве стартовых эти данные, сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных на единицу площади в лесах штата Новый Южный Уэльс. Дальнейшие расчеты позволили вычислить приблизительный показатель количества погибших животных на единицу площади сгоревшего леса и применить его к общей площади уничтоженной огнем.

В отчете отмечается, что ученые придерживались максимально консервативных оценок и с учетом изменений в популяции число погибших животных может оказаться существенно выше. При этом при расчете плотности популяции не учитывались земноводные, насекомые и другие беспозвоночные.

Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia), основываясь на исследовании Криса Дикмана, оценивает число погибших в результате пожаров животных в 1,25 млрд особей. "По оценкам WWF Australia, порядка 1,25 млрд животных прямо и косвенно стали жертвами лесных пожаров, уничтоживших 8,4 млн га леса по всей Австралии. Эта ужасная потеря включает в себя тысячи драгоценных коал на центральном и северном побережье штата Новый Южного Уэльса, а также многие другие редкие виды и,... пока пожары не утихнут, истинный размер ущерба останется до конца не известным", - говорится в заявлении главы отделения фонда Дермота О'Гормана.

Теги
АвстралияЛесные пожары в Австралии
Реклама на ТАСС
Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы
Один из мужчин находится в реанимации в тяжелом состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС