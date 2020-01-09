При пожаре в торговом комплексе под Новосибирском погиб мужчина

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружили на месте произошедшего в среду пожара в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщили в четверг в региональном СК.

Пожар возник 8 января, по информации регионального главка МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Для тушения огня был задействован пожарный поезд. Огонь был локализован на площади 3,5 тыс. кв. м в 09:05 мск, через 2,5 часа ликвидировано открытое горение.

"По данным следствия, 8 января после тушения пожара, произошедшего в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, было обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека").