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В Омске при столкновении скорой и легковушки погибла женщина, эвакуируемая после ДТП

В аварии также пострадали еще пять человек

ОМСК, 9 января. /ТАСС/. Женщина, серьезно пострадавшая в ДТП, погибла в Омске, когда в машину скорой медицинской помощи, на которой ее доставляли в больницу, врезался легковой автомобиль. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в аварии также пострадали пять человек.

"9 января в 00:05 (21:05 мск 8 января) в результате столкновения санитарного и легкового автомобилей пострадали шесть человек. На скорой, попавшей в ДТП, проводилась эвакуация женщины, пострадавшей при столкновении двух легковых автомобилей по адресу: ул. Кирова, 47. Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате второй аварии она скончалась на месте ДТП", - сказали в пресс-службе.

Водителям скорой и легковушки медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались. Медработников доставили в больницу скорой медицинской помощи №1. Один пострадавший фельдшер в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в нейрохирургическое отделение, врач и второй фельдшер направлены на амбулаторное лечение.

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РоссияОмская область
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